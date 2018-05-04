Житель Севастополя получил реальный срок за комментарий в соцсети

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил 40-летнего местного жителя Игоря Мовенко к двум годам заключения за экстремистский комментарий в «ВКонтакте»

Поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Мовенко в группе «Крым — это Украина», датированный 2016 годом. По словам адвоката севастопольца Оксаны Железняк, ее подзащитный не отрицал, что комментарий мог быть оставлен им, но в шуточной форме, при этом он не помнит обстоятельства его оставления.

Она сообщила, что Мовенко попал в поле зрения правоохранителей после инцидента на парковке возле магазина в Севастополе.

«Дело возбудили после того, как мой подзащитный был избит за наклейку (украинского батальона "Азов", запрещенного в России — прим.) на велосипеде бывшим сотрудником "Беркута". Мовенко обратился в правоохранительные органы, у него были сломаны челюсть и нос. Когда Следственный комитет проводил проверку, максимально активизировались правоохранительные органы в поисках в отношении Мовенко компрометирующих материалов», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Мовенко обвинялся по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет), он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Защита намерена подать апелляцию, так как считает приговор «неоправданно жестким» — по словам Железняк, даже гособвинитель просил условный срок. Она добавила, что лингвистическая экспертиза даже не определила, на кого распространялся призыв.