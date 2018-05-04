Депутата из Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей

Депутата горсобрания города Дагестанские Огни Рафига Тагирова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

По версии следствия, в 2011 году в Дербенте местная жительница на один месяц заняла своей знакомой 600 тыс. рублей. По истечении срока должница отказалась вернуть деньги и направила к знакомой двух неизвестных. Они угрожали и требовали от женщины еще 2 млн рублей.

В марте 2012 года для разрешения конфликта потерпевшая обратилась за помощью к своему знакомому, а тот — к депутату городского собрания Дагестанских Огней Рафигу Тагирову. За свои услуги у женщины попросили деньги и драгоценности на общую сумму около 4 млн рублей. Потерпевшая передала деньги и драгоценности. Однако мужчины, введя ее в заблуждение, похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

В ноябре прошлого года Тагирову предъявили обвинение. Депутата объявили в розыск. В мае правоохранители установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Планируется, что в ближайшее время Тагирова доставят к следователю. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Уточняется, что Тагирова задержали в Твери, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.