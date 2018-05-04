На Дону полицейские задержали мужчину по подозрению в хранении боеприпасов

Жителя Кагальницкого района Ростовской области подозревают в незаконном хранении более тысячи патронов

Участковые полиции ОМВД России по Кагальницкому району задержали 57-летнего местного жителя.

«В ходе осмотра места жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли более тысячи патронов калибра 5,45 мм. В результате исследования установлено, что изъятые боеприпасы пригодны для производства выстрелов», — сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 222 УК РФ — «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Мужчина находится под подпиской о невыезде.





