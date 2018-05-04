В Адыгее к концу года возле каждой школы обустроят пешеходные переходы

В текущем году планируется завершить обустройство всех пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений во всех муниципальных образованиях республики

На эти цели предусмотрено около 10,3 млн рублей. По информации минстроя Адыгеи, на автодорогах республики находится свыше 1,6 тыс. пешеходных перехода, в том числе 476 — вблизи образовательных учреждений. В 2015-2017 годах обустроено в соответствии с нацстандартами 412 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. На эти цели из республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований было направлено 82,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе главы РА, в этом году работа будет полностью завершена. Следующим этапом станет приведение всех пешеходных переходах на автодорогах республики в соответствие с требованиями национальных стандартов.

«Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил также задачу обследовать все пешеходные переходы возле образовательных организаций, при выявлении недочетов в обустройстве ограждений и переходов принять необходимые меры к приведению их в соответствие с требованиями. Кроме того, в последующей деятельности строго следовать плану выполнения работ и соблюдать договоренности по их софинсированию из муниципальных бюджетов», — отметил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.



