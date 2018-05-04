В станице Ленинградской школьники и студенты устроили парад Победы для двух ветеранов

В Ленинградском районе в канун празднования Дня Победы проходит патриотическая акция «Парад для ветерана»

Акцию организовали Ленинградское отделение Союза казачьей молодежи Кубани и отдел культуры администрации района. Цель мероприятия — уделить внимание ветеранам, которые в силу возраста и здоровья не смогут прийти 9 мая на главные торжества.

В станице Ленинградской на улице Вокзальной устроили парад Победы для двух ветеранов — Ивана Игнатовича Алисова и Григория Константиновича Литвиненко. Мероприятие открылось построением участников парада — студентов технического и социально-педагогического колледжей, а также учеников казачьих классов школ № 1, 12 и 40. Всего в параде приняли участие более 70 воспитанников Уманского районного казачьего общества.

Курсанты Церемониального отряда «Честь имею!» провели церемонию развертывания знамени Победы. В завершении мероприятия студенты и школьники прошли маршем перед ветеранами.