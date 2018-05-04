В Крыму сотрудник УФСИН торговал наркотиками

Крым

Распечатать

В Крыму арестовали сотрудника УФСИН за торговлю наркотиками

По данным следствия, мужчина купил наркотическое вещество и для дальнейшего сбыта разместил в общедоступных местах Симферополя объявления о продаже. После этого он продал гражданину психотропное вещество через тайник. Сумма составила 2,2 тыс. рублей. Деньги покупатель перевел через платежный терминал Qiwi.

По факту возбудили уголовное дело. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Крым.

Наркотики Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Боец Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана
В выходные на Кубани ожидаются дожди и жара до 31 °С
Депутата из Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей
На Дону полицейские задержали мужчину по подозрению в хранении боеприпасов
В Сочи во время фестиваля болельщиков закроют проход на набережную
В Таганроге транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на ж/д вокзалах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале