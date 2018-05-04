В Крыму сотрудник УФСИН торговал наркотиками

В Крыму арестовали сотрудника УФСИН за торговлю наркотиками

По данным следствия, мужчина купил наркотическое вещество и для дальнейшего сбыта разместил в общедоступных местах Симферополя объявления о продаже. После этого он продал гражданину психотропное вещество через тайник. Сумма составила 2,2 тыс. рублей. Деньги покупатель перевел через платежный терминал Qiwi.

По факту возбудили уголовное дело. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Крым.