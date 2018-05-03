В Крыму с должности сняли замминистра курортов
В Крыму в министерстве курортов и туризма произошли кадровые изменения
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от должности заместителя министра курортов и туризма республики Ольги Буровой. Она покинет свой пост 7 мая. Отмечается, что Бурова уволена по соглашению обоих сторон.
Ольга Бурова с 22 февраля 2010 года работала в должности начальника управления туризма министерства курортов Крыма. После воссоединения Крыма с Россией она заняла пост замминистра минкурортов, сообщает РИА «Новости».
Согласно еще одному указу, на должность заместителя министра курортов и туризма Республики Крым назначена Людмила Бабий. В связи с этим она освобождена от должности заместителя министра курортов и туризма Республики Крым — начальника управления маркетинга и развития.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.