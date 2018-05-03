В Крыму с должности сняли замминистра курортов

Крым

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В Крыму в министерстве курортов и туризма произошли кадровые изменения

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от должности заместителя министра курортов и туризма республики Ольги Буровой. Она покинет свой пост 7 мая. Отмечается, что Бурова уволена по соглашению обоих сторон.

Ольга Бурова с 22 февраля 2010 года работала в должности начальника управления туризма министерства курортов Крыма. После воссоединения Крыма с Россией она заняла пост замминистра минкурортов, сообщает РИА «Новости».

Согласно еще одному указу, на должность заместителя министра курортов и туризма Республики Крым назначена Людмила Бабий. В связи с этим она освобождена от должности заместителя министра курортов и туризма Республики Крым — начальника управления маркетинга и развития.

Кадровые перестановки Крым
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