В Крыму с должности сняли замминистра курортов

В Крыму в министерстве курортов и туризма произошли кадровые изменения

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от должности заместителя министра курортов и туризма республики Ольги Буровой. Она покинет свой пост 7 мая. Отмечается, что Бурова уволена по соглашению обоих сторон.

Ольга Бурова с 22 февраля 2010 года работала в должности начальника управления туризма министерства курортов Крыма. После воссоединения Крыма с Россией она заняла пост замминистра минкурортов, сообщает РИА «Новости».

Согласно еще одному указу, на должность заместителя министра курортов и туризма Республики Крым назначена Людмила Бабий. В связи с этим она освобождена от должности заместителя министра курортов и туризма Республики Крым — начальника управления маркетинга и развития.