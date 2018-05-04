В Ростове потратят 10 млн рублей на концерты во время ЧМ

Ростовская область

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Управление культуры Ростова-на-Дону ищет исполнителя для организации концертов во время чемпионата мира по футболу на набережной реки Дон

Сумма контракта — 10 млн рублей. Согласно документу на сайте госзакупок, концертные площадки будут организованы в разных частях набережной с 13 июня по 26 июля. Планируется, что выступления артистов можно будет увидеть два раза в день — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00.  

Исполнитель контракта должен предоставить оборудование для сцены, организовать спецэффекты, свет, звуковое сопровождение, обеспечить охрану мероприятия и работу режиссерско-постановочной группы. Для концертов необходимо привлечь не менее 200 солистов и участников творческих коллективов.

Зрители смогут увидеть в том числе выступления ростовых кукол, аниматоров и цирковой студии.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Концерты Ростов-на-Дону

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