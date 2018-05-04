Замминистра внутренних дел Дагестана перевели в Москву

Дагестан

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Заместителя министра внутренних дел Дагестана Сергея Карпова освободили от должности

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Указ об этом 3 мая подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить генерал-майора полиции Сергея Карпова начальником управления внутренних дел по Юго-Восточному округу Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кадровые перестановки Полиция

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