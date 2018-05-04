Замминистра внутренних дел Дагестана перевели в Москву

Заместителя министра внутренних дел Дагестана Сергея Карпова освободили от должности

Указ об этом 3 мая подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить генерал-майора полиции Сергея Карпова начальником управления внутренних дел по Юго-Восточному округу Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.