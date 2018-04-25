В Кулинском районе Дагестана назначили нового главу

Дагестан

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Собрание депутатов Кулинского района Дагестана 24 апреля выбрало нового главу муниципалитета

На пост руководителя было два кандидата: исполняющий обязанности главы района Шамиль Рамазанов и глава села Цовкра-2 Эфенди Магомедов.

По итогам открытого голосования 22 из 23 депутатов выбрали главой Кулинского района выбран Шамиля Рамазанова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

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Как сообщали Юга.ру, в начале марта бывший глава администрации Кулинского района Саид Сулейманов ушел в отставку, объяснив это решение состоянием здоровья.

В мае 2017 года в отношении Сулейманова было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Кадровые перестановки

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