В Кулинском районе Дагестана назначили нового главу

Собрание депутатов Кулинского района Дагестана 24 апреля выбрало нового главу муниципалитета

По итогам открытого голосования 22 из 23 депутатов выбрали главой Кулинского района выбран Шамиля Рамазанова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На пост руководителя было два кандидата: исполняющий обязанности главы района Шамиль Рамазанов и глава села Цовкра-2 Эфенди Магомедов.

Как сообщали Юга.ру, в начале марта бывший глава администрации Кулинского района Саид Сулейманов ушел в отставку, объяснив это решение состоянием здоровья.

В мае 2017 года в отношении Сулейманова было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.