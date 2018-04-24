Выборы главы Дагестана назначили на 9 сентября

Дагестан

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В Дагестане выборы главы республики назначили на 9 сентября

Такое решение приняли депутаты Народного собрания Дагестана на очередной сессии.

За проведение выборов 9 сентября проголосовали 68 депутатов, два человека воздержались. Вице-спикер Народного собрания Махмуд Махмудов призвал вернуть прямые выборы главы республики, сообщает РИА «Дербент».

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Как сообщали Юга.ру, 27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов написал заявление об увольнении. Свою отставку он объяснил «озеленением кадров». Врио главы Дагестана стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

Выборы Кадровые перестановки

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