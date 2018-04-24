Выборы главы Дагестана назначили на 9 сентября

В Дагестане выборы главы республики назначили на 9 сентября

За проведение выборов 9 сентября проголосовали 68 депутатов, два человека воздержались. Вице-спикер Народного собрания Махмуд Махмудов призвал вернуть прямые выборы главы республики, сообщает РИА «Дербент» .

Такое решение приняли депутаты Народного собрания Дагестана на очередной сессии.

Как сообщали Юга.ру, 27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов написал заявление об увольнении. Свою отставку он объяснил «озеленением кадров». Врио главы Дагестана стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.