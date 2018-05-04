За пять лет число страдающих от ожирения в России выросло на 45%

В Минздраве рассказали об увеличении числа заболевших ожирением россиян

В пресс-службе ведомства уточнили, что в 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая заболевания, в 2016 году этот показатель достигал 1245,6 случая, сообщает RT.

Минздрав разработал меры, направленные на изменение ситуации. Утверждены рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов и принят паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», который должен увеличить число ведущих здоровый образ жизни. По данным Минздрава, в 2016 году 34,2% россиян регулярно занимались физкультурой и спортом.