Twitter попросил пользователей поменять пароли

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Сервис микроблогов Twitter посоветовал пользователям поменять пароли из-за ошибки в системе безопасности

В заявлении Twitter говорится, что микроблоги маскируют пароль для аккаунта пользователя так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Но недавно в системе безопасности нашли ошибку, из-за которой пароли хранились во внутреннем журнале незамаскированные.

«Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования», — цитирует сообщение RT.

Компания рекомендовала «рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах», где он был использован.

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