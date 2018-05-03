В Назрани грабители похитили из отделения почты мешок корреспонденции
В Ингушетии разыскивают грабителей, напавших 3 мая на почтовое отделение в Назрани
Нападение на филиал «Почты России» на ул. Базоркина произошло около 16:30.
«Неустановленные лица, вооруженные огнестрельным оружием, совершили разбой в почтовом отделении. Злоумышленники похитили мешок с почтовой корреспонденцией, после чего скрылись на автомашине в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ингушетии.
Информации о пострадавших нет. Сотрудники полиции проводят поиски преступников.
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