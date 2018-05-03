В Майкопе до субботы ограничат напор воды из-за прорыва на водоводе

Адыгея

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В Майкопском районе из-за оползня произошла авария на водоводе, ведутся ремонтные работы

Прорыв магистрального трубопровода на групповом водоводе в горной части района произошел ночью 3 мая. На месте аварии находятся ремонтные бригады и спецтехника.

«Для осуществления работ необходимо отключение Майкопского группового водопровода. Уже задействован Гавердовский водозабор и резервные скважины города. Ремонтные работы будут завершены в течение 1,5 суток», — сообщили в МУП «Майкопводоканал».

Для рационального использования резервов предприятие ввело ограничение водоснабжения в некоторые части Майкопа. Подача воды в нижние этажи многоквартирных домов и в частные домовладения будет обеспечена без ограничения. Жителей города просят воздержаться от полива зеленых насаждений и приусадебных участков до окончания ремонтных работ.

Водоснабжение
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