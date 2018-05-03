В центре Ростова перевернулась машина после ДТП, один человек пострадал

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону столкнулись две машины, одна из них перевернулась на крышу

«Нива» и ВАЗ-2106 столкнулись в центре Ростова. После аварии «Нива» перевернулась на крышу. Водитель внедорожника с травмами доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по области, полиция проводит проверку по факту аварии, выясняются причины и обстоятельства. 

ДТП Ростов-на-Дону
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