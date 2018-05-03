На Кубани за два дня три человека погибли под колесами поездов

Краснодарский край

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В Краснодарском крае произошло три смертельных ДТП с участием поездов

Первая авария случилась на перегоне Пашковская — 125 км 2 мая. По предварительным данным, поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину, который гулял вдоль железнодорожных путей. Около полуночи в Туапсинском районе под поезд попал 48-летний местный житель. Его доставили в больницу, где он скончался, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Рано утром 3 мая на перегоне Краснодар 2 — Витаминный электричка Краснодар — Ростов-на-Дону насмерть сбил женщину. Ее личность устанавливается. По предварительным данным, причиной аварий стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога Краснодар Туапсинский район
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