Фанату, который зажег файер на «Ростов-Арене», запретили год посещать футбол

Ростовская область

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Фаната, который зажег файер на «Ростов-Арене», признали виновным в административном правонарушении

Как сообщали Юга.ру, на «Ростов-Арена» во время матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск» был зажжен файер. Личность нарушителя установили, им оказался житель Таганрога. Ранее он привлекался за мелкое хулиганство.

По данным пресс-службы ФК «Ростов», за правонарушение фаната ждет штраф и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий сроком на один год. 

Третий тестовый матч на «Ростов-Арене» пройдет 13 мая, дончане примут дома «Урал».

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