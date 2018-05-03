Фанату, который зажег файер на «Ростов-Арене», запретили год посещать футбол

Фаната, который зажег файер на «Ростов-Арене», признали виновным в административном правонарушении

Как сообщали Юга.ру, на «Ростов-Арена» во время матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск» был зажжен файер. Личность нарушителя установили, им оказался житель Таганрога. Ранее он привлекался за мелкое хулиганство.

По данным пресс-службы ФК «Ростов», за правонарушение фаната ждет штраф и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий сроком на один год.



Третий тестовый матч на «Ростов-Арене» пройдет 13 мая, дончане примут дома «Урал».