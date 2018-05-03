На экс-мэра Симферополя завели дело за незаконную передачу участка

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева

По данным полиции, бывший чиновник передал коммерческой фирме принадлежащий муниципалитету участок в 5 тыс. кв. метров. На земле были мастерская, хозяйственно-бытовые и складские помещения. Закон не запрещает передавать в аренду муниципальные участки, но для этого надо провести конкурс, с победителем которого заключается договор. Бывший мэр не заключал договор с фирмой, арендная плата не начислялась и в бюджет не поступала. Ущерб превысил 3,2 млн рублей. Имущество передали на основании устной договоренности мэра и предпринимателей, поэтому городская администрация не может взыскать деньги через суд, сообщает «Российская газета».

Возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Геннадий Бахарев заявил, что не будет комментировать эту ситуацию.

«Но многое из той информации, которая идет сейчас, в конечном итоге не подтверждается», — заявил бывший мэр.