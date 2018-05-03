В Таганроге при пожаре в доме погибли два человека

Ростовская область

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Ночью 2 мая произошел пожар в жилом доме в Таганроге, есть погибшие

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, ночью 2 мая произошел пожар в жилом доме в Таганроге. Огонь удалось потушить за полчаса. Погибли два человека. 

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 24 человека личного состава и 7 единиц техники. Причины возгорания сейчас выясняются.

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