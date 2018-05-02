В Крыму в аварии с микроавтобусом пострадали пятеро детей и четверо взрослых

Крым

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В Симферопольском районе Крыма 2 мая произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Ford и автомобиля Skoda Rapid

Авария произошла на 28-м километре трассы Симферополь — Евпатория, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

В УГИБДД ГУ МВД России по Крыму сообщили, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. По предварительным данным, Ford выехал на полосу встречного движения.  По данным пресс-службы МВД по республике, в микроавтобусе ехали две семьи. Это была частная поездка.

В пресс-службе министерства здравоохранения Крыма рассказали, что всего пострадали девять человек. Пятерых детей госпитализировали в больницу. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Также госпитализированы четверо взрослых. Один из них — в тяжелом состоянии в реанимации, трое — в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.

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