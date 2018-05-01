В Краснодаре на первомайскую демонстрацию вышли 60 тыс. человек

В Краснодаре 1 мая прошло первомайское праздничное шествие

По главной улице города — Красной — прошли более 61 тыс. человек. Праздничная первомайская колонна стартовала в 10:00 и прошла от улицы Ленина до Постовой. Демонстрация длилась более 3 часов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Возглавили шествие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, глава Краснодара Евгений Первышов, вице-губернаторы Кубани и заместители мэра города, депутаты Госдумы, ЗСК и городской думы. С ними в головной колонне прошли ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, полные Кавалеры Орденов Славы, участники боевых действий и локальных конфликтов, Герои Социалистического труда и Герои труда Кубани.

За ними прошли представители местного отделения партии «Единая Россия», волонтеры чемпионата мира по футболу, сотрудники городской и краевой администраций, трудовых коллективов города, работники учреждений образования, здравоохранения и культуры, сферы социального обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и дорожной отрасли края, агропромышленного комплекса, школьники и студенты, спортсмены, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, представители профсоюзов Кубани, общественных организаций, казачества.

«День Весны и Труда — это прежде всего хорошее настроение и позитивная атмосфера. Было такое ощущение, что весь город принял участие в праздничном шествии. Видно, что это семейный праздник, многие пришли с семьями, с детьми. К тому же стоит хорошая и по-настоящему летняя погода. Краснодар продолжает расти и развиваться, и то, что все больше коллективов наших успешных предприятий принимают участие в празднике — наглядно доказывает это», — сказал Евгений Первышов.