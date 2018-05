В Анапе «уронили» теплоход «Горгиппия» при спуске на воду . Портовый кран не выдержал нагрузки и «что-то пошло не так..» Повезло, что крен происходил медленно и в итоге судно плавно легло на воду боком. Иначе знаменитую «Горгиппию» могла бы постичь участь «Титаника» . #чпюг #анапа

A post shared by ЧП ЮГ (@chp_yug) on Apr 29, 2018 at 11:23am PDT