На Ставрополье полиция ищет водителя, который сбил подростка

В селе Урожайном Ставропольского края в ДТП пострадал подросток

Авария произошла в 0:20 в Левокумском районе. По предварительным данным, 17-летний подросток переходил дорогу по пешеходному переходу и его сбила иномарка. Юношу госпитализировали, а водитель скрылся, сообщает NewsTracker.

Полиция предполагает, что подростка сбила белая Toyota Camry, они разыскивают автомобиль с повреждениями капота, бампера, лобового стекла, фары и бокового зеркала. Всех, кому известна информация о водителе, полиция просит сообщить по телефонам: 33-15-90 или 02.





