Площадь пожара на рынке в Дербенте достигла 100 кв. метров

Дагестан

Распечатать

В Дербенте потушили пожар на рынке

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 9:42. По предварительным данным, на улице Ленина, 86 загорелись четыре заброшенных склада. В 10:05 пожар локализовали, в 10:10 — ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Как сообщали Юга.ру, с территории горящего рынка эвакуировали посетителей.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале