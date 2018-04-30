Площадь пожара на рынке в Дербенте достигла 100 кв. метров

В Дербенте потушили пожар на рынке

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 9:42. По предварительным данным, на улице Ленина, 86 загорелись четыре заброшенных склада. В 10:05 пожар локализовали, в 10:10 — ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Как сообщали Юга.ру, с территории горящего рынка эвакуировали посетителей.