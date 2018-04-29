На трассе Ростов — Таганрог 30 апреля временно закроют движение

Ростовская область

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На федеральной автодороге А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной 30 апреля органичат движение транспорта

Ограничение будет действовать на отметке 22+441 км с 5:00 до 18:00. Движение машин будут закрывать 11 раз по 10 минут, интервал между перекрытиями составит не менее 50 минут.

Такая мера связана со строительством воздушной линии электропередачи 500 кВт «Ростовская — Авдеевская — Вышестиблиевская — Тамань», объяснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить в диспетчерскую ФКУ «Упрдор» по телефону 8(4752) 71-04-32.

Дороги Ростов-на-Дону Транспорт
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