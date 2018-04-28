Елена Веснина получила паспорт болельщика в Сочи

Посол Сочи как организатора ЧМ-2018 Елена Веснина получила персонифицированную карту зрителя в сочинском центре выдачи паспортов болельщика

Теннисистка рассказала журналистам, что собирается посетить два матча мундиаля: 14 июня в Москве — матч открытия, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии и 15 июня в Сочи — матч группового этапа, в котором сыграют Испания и Португалия.

Веснина призналась, что любит футбол и всегда болеет за сборную России.

«Когда играет твоя страна, просыпаются какие-то абсолютно другие ощущения. Чувствуешь, как ты, можно сказать, всем сердцем и душой находишься в этот момент на поле и желаешь своей команде только победы», — подчеркнула Веснина.

Спортсменка поделилась, что часто начинает свои тренировки с игры в футбол.

«Не каждую тренировку, но очень часто начинаю с игровой футбольной разминки. И это очень сильно мотивирует», — отметила Веснина.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня, поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч — открытие Мундиаля 14 июня жители и гости Сочи смогут посмотреть на площадке Фестиваля болельщиков ФИФА, которая будет работать на протяжение всего турнира на Южном моле Морского порта.