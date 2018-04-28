В Сочи ищут пропавшего пять дней назад мужчину

Краснодарский край

Распечатать

Спасатели ведут поиск жителя пос. Дагомыс, пропавшего 24 апреля

«Около 22 часов 24 апреля Владимир Шипельников 1977 года рождения ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Мужчина взял с собой рюкзак, спальник, фонарь, другие походные вещи и оправился в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Шипельников был одет в серые тонкие брюки, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку. Ни с кем из знакомых на связь он не выходил, его родственники подали заявление в полицию.

Сейчас спасатели ведут поиски в горно-лесной местности пос. Воронцовка и в районе горы Успенка — районы возможного местонахождения пропавшего обозначили его родственники.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят обращаться по телефону: 268-02-02, 268-03-03.

Пропавшие без вести Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале