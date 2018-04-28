В Сочи ищут пропавшего пять дней назад мужчину

Спасатели ведут поиск жителя пос. Дагомыс, пропавшего 24 апреля

«Около 22 часов 24 апреля Владимир Шипельников 1977 года рождения ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Мужчина взял с собой рюкзак, спальник, фонарь, другие походные вещи и оправился в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Шипельников был одет в серые тонкие брюки, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку. Ни с кем из знакомых на связь он не выходил, его родственники подали заявление в полицию.

Сейчас спасатели ведут поиски в горно-лесной местности пос. Воронцовка и в районе горы Успенка — районы возможного местонахождения пропавшего обозначили его родственники.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят обращаться по телефону: 268-02-02, 268-03-03.