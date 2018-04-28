В Усть-Лабинске на ежегодной ассамблее наградили победителей и призеров олимпиад школьников

В администрации Усть-Лабинского района 28 апреля чествовали победителей и призеров олимпиад школьников

В этом году в Усть-Лабинском районе в школьном этапе олимпиады принимали участие более 11 тыс. учеников, в муниципальном — более 1 тыс. На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников Усть-Лабинский район представляли 26 участников из 12 школ района. В итоге школьники района — ученики школ № 2,6,11,13,19,25 — заняли десять призовых мест.

Абсолютным лидером стала шестиклассница школы №13 Софья Якушина. Она завоевала диплом, медаль и кубок с заключительного этапа всероссийской олимпиады по физкультуре. Школьница серебряный призер финала по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» и трехкратный призер этого соревнования по отдельным видам, двукратная чемпионка края по легкой атлетике и победитель всероссийского турнира по этому виду спорта.

На VIII ежегодной ассамблее победителей и призеров олимпиад грамоты и награды вручали глава района Николай Артющенко, его заместитель Марина Бондаренко, председатель Совета района Борис Поликин, мэр Усть-Лабинска Сергей Выскубов и и. о. начальника управления образованием Наталья Тимонина.

«Участие в этих интеллектуальных соревнованиях — не только большая честь, но и большая ответственность для каждого из вас, представляющего свою школу, свой район. На вас равняется большинство, ведь участие в олимпиадах — это престиж. Победителям и призерам предоставляется право поступления в любой вуз без вступительных испытаний, а в рамках реализации приоритетного национального проекта “Образование” присуждаются премии. Выражаю слова благодарности наставникам юных талантов — родителям и учителям — за самоотверженный труд, веру в своих воспитанников, поддержку в гражданском становлении личности», — сказал Артющенко.