«Кубаньэнерго» усилит контроль за электросетями на майских праздниках
ПАО «Кубаньэнерго» ввело усиленный контроль за работой оборудования электросетей для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей во время майских праздников
Технические руководители компании будут на круглосуточном дежурстве. Специалисты проверили схему оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.
Все филиалы «Кубаньэнерго» подготовлены к проведению аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены необходимым инвентарем, экипировкой и спецтехникой.
На предприятиях выполнена задача по противодействию терроризму, оперативному информированию местных органов власти, правоохранительных органов и МЧС. Разработан график дежурств административно-технического персонала, проверена работоспособность средств связи, схемы электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и государственной власти. Специалисты постоянно ведут мониторинг погодных условий и уровня воды в реках.
В филиалах компании завершена проверка противопожарного состояния всех производственных, складских и бытовых помещений, а также вспомогательных и подсобных зданий.
В преддверии майских праздников «Кубаньэнерго» напомнило потребителям о необходимости соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов. Запрещается проведение массовых мероприятий, разведение костров и использование пиротехники в охранных зонах ЛЭП и вблизи подстанций, трансформаторных пунктов и других энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно пытаться восстановить энергоснабжение. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией, подчеркнули в пресс-службе «Кубаньэнерго».
Сообщить о нарушении энергоснабжения и получить информацию о работе электросетевого комплекса в Краснодарском крае и Адыгее можно по телефону горячей линии 8-800-100-15-52.
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