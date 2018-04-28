На Ставрополье разыскивают подозреваемого в избиении и изнасиловании пенсионерки

Жителей Георгиевска попросили помочь с установкой личности мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении пожилой женщины

По данным следствия, ранним утром 26 апреля за трансформаторной подстанцией на улице Шевченко возле пересечения с Товарной неустановленный мужчина напал на 64-летнюю жительницу Георгиевска, избил ее, совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Прохожий обнаружил пострадавшую и вызвал экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

В ходе следствия специалисты составили фоторобот подозреваемого. Всех, кому что-то известно о личности злоумышленника или обстоятельствах преступления, просят сообщить по телефонам 8 (87951) 5-01-49 или 5-07-28, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.