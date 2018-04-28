В Симферополе на центральном рынке загорелся павильон с шаурмой

Крым

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В Симферополе 28 апреля произошел пожар на центральном рынке

Сообщается, что загорелся павильон, в котором готовили и продавали шаурму. Под крышей началось задымление. Уже ликвидировали возгорание снаружи здания.

Эвакуацию не проводили. Погибших и пострадавших нет. На месте работают две пожарные машины. Информация о размере причиненного ущерба уточняется, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.

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