В Ингушетии во время строительства крыши от удара током погиб один рабочий и двое пострадали

В Назрани начали проверку по факту гибели рабочего и травмирования еще двоих человек во время кровельных работ

ЧП произошло около 11:00 на улице Чеченской. По предварительным данным, при проведении строительных работ и монтаже кровли двухэтажного здания трое мужчин получили удар током от высоковольтной линии мощностью 10 кВт. Один из рабочих погиб, еще двоих доставили в реанимацию. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

На место происшествия выезжали спасатели и представители правоохранительных органов. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.