Жителя Адыгеи будут судить за незаконный лов рыбы

В Адыгее полицейские и госинспекторы Кубано-Адыгейского отдела Росрыболовства задержали жителя Красногвардейского района за незаконный лов рыбы

55-летнего мужчину задержали на берегу Краснодарского водохранилища. Полицейские обнаружили у него рыбу в количестве 30 штук, а также орудия лова и моторную лодку, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), предусматривающей двух лет лишения свободы.