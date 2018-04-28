Жителя Адыгеи будут судить за незаконный лов рыбы

Адыгея

Распечатать

В Адыгее полицейские и госинспекторы Кубано-Адыгейского отдела Росрыболовства задержали жителя Красногвардейского района за незаконный лов рыбы

Читайте также:

55-летнего мужчину задержали на берегу Краснодарского водохранилища. Полицейские обнаружили у него рыбу в количестве 30 штук, а также орудия лова и моторную лодку, рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), предусматривающей двух лет лишения свободы.

Краснодарское водохранилище Полиция Рыболовство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале