На Ставрополье восстановили водоснабжение после прорыва трубы
В селе Обильном Ставропольского края 28 апреля ликвидировали аварию на водопроводе
Работы завершили около 12:00.
«Водоснабжение в селе Обильном восстановлено. Сейчас идет заполнение системы водой», — цитирует главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье 28 апреля из-за аварии без воды остались две школы и три детских сада.
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