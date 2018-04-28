На Ставрополье восстановили водоснабжение после прорыва трубы

В селе Обильном Ставропольского края 28 апреля ликвидировали аварию на водопроводе

Работы завершили около 12:00.

«Водоснабжение в селе Обильном восстановлено. Сейчас идет заполнение системы водой», — цитирует главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье 28 апреля из-за аварии без воды остались две школы и три детских сада.