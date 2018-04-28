На Ставрополье из-за аварии без воды остались две школы и три детских сада

В селе Обильном Ставропольского края 28 апреля прорвало трубу водопровода

Сообщение об отключении питьевой воды поступило в 8:50. В зону отключения попали средние общеобразовательные школы № 21 и 22, детские сады № 6, 7, 14, а также центр социального обслуживания.

Жителям организовали подвоз воды. На месте порыва работает аварийная бригада из пяти человек и четырех машин.

Планируется, что работы по восстановлению трубы завершат к 18:00. После этого начнется подача воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.