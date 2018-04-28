ФК «Кубань» сыграл вничью с «Лучом-Энергией»

«Кубань» 28 апреля провела матч 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Луча-Энергии»

Счет на 18-й минуте открыл форвард хозяев Андрей Мязин. На 35-й минуте хавбек «Кубани» Владимир Лобкарев сравнял счет, а через 3 минуты Владимир Обухов вывел краснодарцев вперед.

Игра прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась вничью — 2:2.

На 53-й минуте Мязин оформил дубль и увел свою команду от поражения. Тут же «Луч» заработал пенальти, однако защитник приморцев Деян Больевич не смог забить мяч в ворота Юрия Дюпина.

За три матча до конца сезона желто-зеленые с 47 очками в активе занимают девятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Следующий матч команда Евгения Калешина проведет 2 мая на своем поле против «Олимпийца» из Нижнего Новгорода.