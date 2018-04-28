ФК «Кубань» сыграл вничью с «Лучом-Энергией»
«Кубань» 28 апреля провела матч 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Луча-Энергии»
Игра прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась вничью — 2:2.
Счет на 18-й минуте открыл форвард хозяев Андрей Мязин. На 35-й минуте хавбек «Кубани» Владимир Лобкарев сравнял счет, а через 3 минуты Владимир Обухов вывел краснодарцев вперед.
Читайте также:
На 53-й минуте Мязин оформил дубль и увел свою команду от поражения. Тут же «Луч» заработал пенальти, однако защитник приморцев Деян Больевич не смог забить мяч в ворота Юрия Дюпина.
За три матча до конца сезона желто-зеленые с 47 очками в активе занимают девятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Следующий матч команда Евгения Калешина проведет 2 мая на своем поле против «Олимпийца» из Нижнего Новгорода.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.