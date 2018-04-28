В Брюховецкой открыли офис врача общей практики

В станице Брюховецкой 28 апреля заработал новый офис врача общей практики

В офисе есть кабинеты приема врачей, перевязочный кабинет, дневной стационар на три койки в две смены, процедурный кабинет, кабинет доврачебного приема, холл для пациентов, санитарные помещения. На месте можно провести необходимые диагностические процедуры на современном оборудовании. Можно пройти ЭКГ-обследование, осмотр глазного дна, проверить слух.

Медицинскую помощь там смогут получить 1,5 тыс. жителей микрорайона Молочно-консервного комбината. Для пациентов учреждение будет открыто ежедневно с 8:00 до 15:00. Строительство офиса ВОП велось в рамках двух программ — «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Финансирование — более 10 млн рублей — осуществлялось из средств краевого и местного бюджетов.

«В Брюховецком районе это третий по счету офис врача общей практики. Ранее такие амбулатории мы открывали в селе Свободном и хуторе Красная Нива. Пользуясь случаем от имени брюховчан благодарю за поддержку в вопросе строительства этого долгожданного социального объекта губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Опыт работы офисов врачей общей практики уже доказал свою эффективность: медицинская помощь приближена к населению, уровень госпитализации в стационар и количество вызовов неотложной помощи из районного центра значительно снизились», — прокомментировал глава района Владимир Мусатов.