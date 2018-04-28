Против ростовских бизнесменов возбудили дело за незаконное производство медицинского кислорода

Ростовская область

Распечатать

В Шахтах Ростовской области бизнесменов подозревают в незаконном производстве медицинского кислорода, который они поставляли в лечебные учреждения

«По версии следствия, подозреваемые, действуя в нарушение требований Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", производили на своем предприятии лекарственный препарат — "медицинский кислород газообразный", не имея государственной регистрации лекарственного средства, а затем сбывали в лечебные учреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и его подчиненного по п.«а» ч.2  ст. 238.1 УК РФ (незаконный оборот незарегистрированных лекарственных средств).

Медицина Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале