Против ростовских бизнесменов возбудили дело за незаконное производство медицинского кислорода

В Шахтах Ростовской области бизнесменов подозревают в незаконном производстве медицинского кислорода, который они поставляли в лечебные учреждения

«По версии следствия, подозреваемые, действуя в нарушение требований Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", производили на своем предприятии лекарственный препарат — "медицинский кислород газообразный", не имея государственной регистрации лекарственного средства, а затем сбывали в лечебные учреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации и его подчиненного по п.«а» ч.2 ст. 238.1 УК РФ (незаконный оборот незарегистрированных лекарственных средств).