В центре Краснодара ограничат движение для подготовки парада ко Дню Победы

На центральных улицах Краснодара 3, 4, 5, 7 и 8 мая будут ограничивать движение транспорта в связи с подготовкой парада и концерта ко Дню Победы

Ограничение движения будет вводиться на участках улиц в районе Театральной площади, где 9 мая состоится прохождение войск Краснодарского гарнизона и праздничный концерт. Там будут проходить репетиции, устанавливаться трибуны, оборудование и т. д., сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта будет временно закрыто на следующих участках:

с 5:00 до 8:00 3, 4 и 7 мая и с 8:00 до 16:00 5 мая — по ул. Красной от Калинина до Длинной; по ул. им. Буденного от Рашпилевской до Коммунаров; по ул. Красноармейской от Длинной до Кузнечной;

с 22:00 7 мая до 17:00 8 мая — по ул. Красной от Мира до Ленина.

В День Победы — 9 Мая проезд будет невозможен:

с 5:00 до 16:00 — по ул. Красной от Длинной до Северной;

с 5:00 до 23:00 — по Буденного от Рашпилевской до Седина; по Красноармейской от Пашковской до Головатого;

с 16:00 до 23:00 — по Красной от Длинной до Калинина; по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров;

с 11:00 до 12:30 — по Рашпилевской от Длинной до Северной;

с 14:00 до 17:00 — по Северной от Красной до Аэродромной.

В ночь с 23:00 9 мая до 8:00 10 мая движение транспорта также будет закрыто по Буденного от Красной до Красноармейской (вдоль здания мэрии), а также — по средней и крайней правой полосам нечетной стороны Красной от Длинной до Буденного.

Кроме того, ряд центральных улиц освободят от припаркованных авто.