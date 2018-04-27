В Сочи открывается приют для беременных и женщин с детьми, попавших в трудную ситуацию

Многофункциональный кризисный центр «Нечаянная Радость» для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, открывается 28 апреля в Сочи

Учреждение будет работать при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по ул. Дагомысской, 42б. Одновременно в нем могут проживать более 10 беременных женщин или молодых мам с новорожденными. Их туда за помощью направляют врачи, в том числе из перинатального центра.

«Центр уже принял первых постоялиц. Они обеспечены трехразовым питанием, им помогают вещами, предметами первой необходимости. С женщинами работают психологи, юристы, специалисты соцзащиты. Главная цель — сохранить жизнь ребенку, если у будущей мамы есть мысли об аборте», — сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам настоятеля храма отца Александра, вместе с женщинами сотрудники центра определяют, в какой именно помощи они нуждаются, помогают с оформлением документов, поисками работы и т.д.