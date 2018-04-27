В Краснодаре обрушилось перекрытие храма в «Немецкой деревне», есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при обрушении опалубки в строящемся Большом храме на территории «Немецкой деревни» в Краснодаре

Инцидент произошел около 17:15 27 апреля.

«Поступило сообщение о обрушении перекрытия в строящемся объекте по ул. Бискайской. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели достали пострадавших из-под завалов, сейчас их доставляют в медучреждения. По информации ГТРК «Кубань», пострадали четыре человека.