В Краснодаре обрушилось перекрытие храма в «Немецкой деревне», есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при обрушении опалубки в строящемся Большом храме на территории «Немецкой деревни» в Краснодаре
Инцидент произошел около 17:15 27 апреля.
«Поступило сообщение о обрушении перекрытия в строящемся объекте по ул. Бискайской. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели достали пострадавших из-под завалов, сейчас их доставляют в медучреждения. По информации ГТРК «Кубань», пострадали четыре человека.
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