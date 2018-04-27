В Сочи в лобовом ДТП пострадала несовершеннолетняя

Краснодарский край

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В Сочи 27 апреля на трассе Адлер — Красная Поляна произошла авария

ДТП случилось в 8:30 на транспортной развязке. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу. Вследствие этого он столкнулся с машиной ВАЗ-2114, за управлением которой находился 24-летний местный житель, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее госпитализировали. По факту проводят проверку.

Аварии ДТП Сочи
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