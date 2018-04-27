В Краснодаре запретят левый поворот с улицы Аэродромной на Бабушкина

В Краснодаре с 29 апреля изменят схему движения на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина

Новая схема предусматривает запрет на левый поворот с улицы Аэродромной на Бабушкина в сторону Тургенева.

«После того, как будет реализована новая схема, исчезнет возможность для массового нарушения правил дорожного движения, избыточного неоправданного перестроения автомобилей на перекрестке улиц Аэродромной и Бабушкина. Это приведет к повышению средней скорости потока автомобилей и снижению нагрузки на перекресток в пиковые часы», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что проехать на улицу Бабушкина возможно со стороны Рылеева.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут с учетом изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.