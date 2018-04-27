В Краснодаре автозак с арестантами попал в ДТП
На улице Адыгейской Набережной в Краснодаре спецмашина с пассажирами столкнулась с легковушкой
ДТП произошло около 14:30 на пересечении Адыгейской Набережной и Шевченко. Специализированный автомобиль ГАЗ-3302, перевозивший восемь подозреваемых в совершении преступления, столкнулся с машиной Volkswagen, которая ехала впереди в попутном направлении.
В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. После столкновения конвой оперативно пересадил задержанных в другой автозак, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель-полицейский, который нарушил дистанцию.
По факту происшествия проводится проверка.
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