В Ставрополе пенсионера будут судить за действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки

Ставропольский край

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Жителя Ставрополя заподозрили в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней

По данным следствия, в Ставрополе днем 18 апреля возле магазина 64-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ведутся действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Преступления против детей Следственный комитет
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