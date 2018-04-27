В Ставрополе пенсионера будут судить за действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки

Жителя Ставрополя заподозрили в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней

По данным следствия, в Ставрополе днем 18 апреля возле магазина 64-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ведутся действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.