В Адыгее за год в туристскую отрасль привлекли 735 млн рублей частных инвестиций

В 2017 году создание обеспечивающей инфраструктуры в горной части Адыгеи позволило привлечь 734,7 млн рублей внебюджетных средств на развитие туризма

Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что эти деньги инвесторы вложили в реконструкцию туристских и экскурсионных объектов. Об этом он рассказал, подводя итоги работы правительства за 2017 год.

«С 2014 года мы поступательно решаем задачи по развитию инфраструктуры в горной части. То есть создаем условия и для инвесторов, и для повышения уровня жизни местных жителей. В результате за четыре года в рамках проекта "Ворота Лагонаки" построили 73 км водопровода, более 100 км линии газопровода. На эти цели направили более 1,5 млрд рублей», — сказал Кумпилов.

По его словам, в этом году планируется направить 684,3 млн рублей на завершение строительства линии газопровода и начало возведения автомобильной трассы Гузерипль — плато Лагонаки.

Как сообщали Юга.ру, для трассы Гузерипль — плато Лагонаки необходимо проложить более 11 км. Это позволит закольцевать основные туристические маршруты, сделать более доступными для просмотра памятники природы республики. Ожидается, что альтернативная трасса также создаст комфортные условия передвижения по горной части Адыгеи, снизить напряженность автомобильного движения в праздничные дни, когда появляются пробки на дороге к плато Лагонаки.

По данным комитета Адыгеи по туризму и курортам, в 2017 году республику посетили 432 тыс. отдыхающих. Это на 5% больше, чем в 2016 году. Объем оказанных услуг превысил 480 млн рублей.

По предварительной оценке, на майских праздниках Адыгею посетят около 40 тыс. туристов.