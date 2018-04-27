Всем россиянам присвоят единый идентификатор

В России планируют в 2019 году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привязать к единому идентификатору

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Центробанке. Сообщается, что разработкой сквозного идентификатора занимаются ЦБ РФ, Минкомсвязи и Минфин. Планируется, что идентификатор свяжет информацию, указанную в паспорте, пенсионном и страховом удостоверениях. Это позволит найти личные данные в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщала, что по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги.

Нововведение позволит объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять во время документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками.