В Сочи задержали мужчину с GPS-микрофоном. Возбуждено уголовное дело

Кабардино-Балкария, Краснодарский край

Распечатать

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии, который пытался перепродать прослушивающее устройство

37-летний мужчина приехал в Краснодарский край несколько лет назад для трудоустройства и жил в поселке Лазаревском. По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина купил в интернете «устройство, схожее с портативным GPS-микрофоном», и попытался его перепродать по более высокой цене.

Позже оперативники пришли к выводу, что это техническое средство предназначено для негласного получения акустической информации и дистанционного слежения. Оборот таких устройств запрещен для свободного распространения в России.

Сейчас мужчина задержан. Уголовное дело возбудили по статье по «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ведется следствие.

Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале