В Сочи задержали мужчину с GPS-микрофоном. Возбуждено уголовное дело

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии, который пытался перепродать прослушивающее устройство

37-летний мужчина приехал в Краснодарский край несколько лет назад для трудоустройства и жил в поселке Лазаревском. По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина купил в интернете «устройство, схожее с портативным GPS-микрофоном», и попытался его перепродать по более высокой цене.

Позже оперативники пришли к выводу, что это техническое средство предназначено для негласного получения акустической информации и дистанционного слежения. Оборот таких устройств запрещен для свободного распространения в России.

Сейчас мужчина задержан. Уголовное дело возбудили по статье по «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ведется следствие.