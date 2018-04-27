В Ростовской области в ДТП погиб ребенок и пострадала женщина

Ростовская область

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В Азове Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали 20-летнего водителя, который сбил женщину с ребенком

ДТП произошло на 9-м километре автодороги Ростов — Азов. По предварительной информации, 32-летняя женщина с 12-летним ребенком стали перебегать через дорогу в неосвещенном месте. На них наехал автомобиль Lada Priora. Ребенок погиб на месте, женщину госпитализировали.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД Азовского района задержали 20-летнего мужчину и доставили в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Дети ДТП
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